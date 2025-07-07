Владелицу Айбокс Банка будут судить заочно в Киеве

Бюро экономической безопасности передало обвинительный акт против Алены Шевцовой в Голосеевский суд

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Бюро экономической безопасности передало в суд дело по обвинению совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой. Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева, сообщается на портале Судебной власти.

Вместе с Шевцовой будут судить двух бывших менеджеров этого банка – Ирину Циганок и Зою Нестеровскую.

Циганок была недавно задержана в Польше по запросу Украины. Шевцова и Нестеровская находятся в розыске.

Они фигурируют в деле о мискодинге (преднамеренном неправильном кодировании банковских операций) на сумму 5 млрд гривен.

Шевцовой и другим фигурантам инкриминируется незаконная деятельность по проведению азартных игр и отмывание денег – ст. 203-2 и ст. 209 Уголовного кодекса.

"Подозреваемые, в частности акционеры банка, организовали схему легализации средств нелегальных казино с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке. Игроки онлайн-казино переводили деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг", – сообщило БЭБ.