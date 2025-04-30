Фигурантка дела о мискодинге нашлась за границей. БЭБ просит об экстрадиции
Правоохранительные органы Польши задержали украинку Ирину Цыганок, бывшего директора одного из департаментов АО "Айбокс банк", которая была объявлена в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Задержанная фигурирует в деле о мискодинге (умышленном неправильном кодировании банковских операций) на сумму 5 млрд гривен.
Ее и совладелицу банка Алену Шевцову подозревают в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и отмыванию денег (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УКУ).
"Подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств нелегальных казино с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке. Игроки онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг", – говорится в сообщении БЭБ.
Бюро рассчитывает на экстрадицию Цыганок в Украину.
Розыск других фигурантов дела, в частности Алены Шевцовой, продолжается.
- 7 марта 2023 года Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его. На следующий день Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах Айбокс Банка.
- В июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении совладелице банка Шевцовой и двум его топ-менеджерам. В июне 2024 года суд арестовал двух руководителей департаментов Айбокс Банка.