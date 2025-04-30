Фигурантка дела о мискодинге нашлась за границей. БЭБ просит об экстрадиции

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Правоохранительные органы Польши задержали украинку Ирину Цыганок, бывшего директора одного из департаментов АО "Айбокс банк", которая была объявлена в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

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Задержанная фигурирует в деле о мискодинге (умышленном неправильном кодировании банковских операций) на сумму 5 млрд гривен.

Ее и совладелицу банка Алену Шевцову подозревают в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и отмыванию денег (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УКУ).

"Подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств нелегальных казино с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке. Игроки онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг", – говорится в сообщении БЭБ.

Бюро рассчитывает на экстрадицию Цыганок в Украину.

Розыск других фигурантов дела, в частности Алены Шевцовой, продолжается.