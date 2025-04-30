Фігурантка справи про міскодинг знайшлася за кордоном. БЕБ просить про екстрадицію

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Правоохоронні органи Польщі затримали українку Ірину Циганок, колишню директорку одного з департаментів АТ "Айбокс банк", яка була оголошена в міжнародний розшук. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Затримана фігурує у справі про міскодинг (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на суму 5 млрд гривень.

Її та співвласницю банку Альону Шевцову підозрюють у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та відмиванні грошей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ).

"Підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг", – йдеться в повідомленні БЕБ.

Бюро розраховує на екстрадицію Циганок в Україну.

Розшук інших фігурантів справи, зокрема Альони Шевцової, триває.