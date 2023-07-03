Світовий банк після прохання Зеленського відновив роботу представництва в Україні

Світовий банк у понеділок, 3 липня, повідомив про приїзд до Києва Геворга Саркісяна, постійного голови представництва банку в Україні. Це сталося через два тижні після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з новим президентом Світового банку Аджаєм Бангою, під час якої він просив відновити роботу представництва в Україні.

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Саркісян раніше був головою операційного відділу в країнах Східної Європи, куруючи програми Світового банку в Україні та Молдові.

Він працює у Світовому банку з 2000 року.

У 2017-2021 роках працював у М’янмі як голова операційного відділу Світового банку в країнах Південно-Східної Азії. Очолював енергетичні та інфраструктурні програми в Індії, Шрі-Ланці, Мальдівах, Вірменії, Грузії, а також працював у низці інших країн Європи, Азії та Африки.

"Попри вторгнення Росії, Світовий банк та його партнери готові й надалі допомагати уряду України вирішувати ключові потреби людей, щоб лікарні працювали, діти ходили до школи, а пенсії виплачувались. Війна завдала величезних збитків країні, але український народ та уряд продемонстрували неймовірну стійкість. Через наші проєкти та технічну допомогу ми допоможемо Україні досягти процвітаючого, мирного та стабільного майбутнього", – заявив він у першому коментарі після приїзду до Києва.