Всемирный банк после просьбы Зеленского возобновил работу представительства в Украине

Всемирный банк в понедельник, 3 июля, сообщил о приезде в Киев Геворга Саркисяна, постоянного главы представительства банка в Украине. Это произошло через две недели после телефонного разговора президента Владимира Зеленского с новым президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, во время которого он просил возобновить работу представительства в Украине.

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Саркисян ранее являлся главой операционного отдела в странах Восточной Европы, курируя программы Всемирного банка в Украине и Молдове.



Он работает во Всемирном банке с 2000 года.

В 2017-2021 годах работал в Мьянме как глава операционного отдела Всемирного банка в странах Юго-Восточной Азии. Возглавлял энергетические и инфраструктурные программы в Индии, Шри-Ланке, Мальдивах, Армении, Грузии, а также работал в ряде других стран Европы, Азии и Африки.

"Несмотря на вторжение России, Всемирный банк и его партнеры готовы и дальше помогать правительству Украины решать ключевые потребности людей, чтобы больницы работали, дети ходили в школу, а пенсии выплачивались. Война нанесла огромный ущерб стране, но украинский народ и правительство продемонстрировали невероятную устойчивость. Через наши проекты и техническую помощь мы поможем Украине достичь преуспевающего, мирного и стабильного будущего", – заявил он в первом комментарии по приезду в Киев.