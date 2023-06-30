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Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд на финансирование реформ

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 11:55
Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд на финансирование реформ - Фото
Фото: ЕРА

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках Трастового фонда "Авансирование необходимого кредитования для Украины" (ADVANCE Ukraine). Об этом сообщается на сайте Всемирного банка. 

Деньги будут направлены на поддержку малообеспеченных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), на повышение прозрачности и подотчетности государственных расходов и на укрепление финансового сектора. 

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В частности, часть кредита Банка будет использована для реформирования системы жилищных субсидий и администрирования пенсионных расходов. 

Кредит также профинансирует создание реестра поврежденного или уничтоженного имущества, чтобы обеспечить выплату компенсаций украинцам. Это поможет укрепить систему государственных закупок, улучшить структуру налоговой отчетности и ограничит уклонение от уплаты налогов. 

Также за счет этого кредита будут финансироваться реформы энергетического, земельного и финансового рынков Украины. Речь идет о мероприятиях по улучшению отчетности при сделках с землей, снижению коррупционных рисков при приватизации государственных земель, и усовершенствованию системы возмещение затрат на оптовых рынках электроэнергии.  

Оставшаяся часть кредита пойдет на укрепление стабильности финансового сектора Украины. 

"Мы воздаем должное правительству за проведение трудных реформ во время войны с прицелом на будущее страны. Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и создать более сильную экономику", — прокомментировала Антонелла Бассани, региональный вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии. 

Группа Всемирного банка мобилизовала уже более $37,5 млрд для Украины с начала полномасштабной войны. 

Роман Брыль
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