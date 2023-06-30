Світовий банк виділив Україні $1,5 млрд на фінансування реформ

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила кредит у розмірі $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в межах Трастового фонду "Авансування необхідного кредитування для України" (ADVANCE Ukraine). Про це повідомляється на сайті Світового банку.

Гроші будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), на підвищення прозорості та підзвітності державних витрат та на зміцнення фінансового сектора.

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Зокрема, частину кредиту Банку буде використано для реформування системи житлових субсидій та адміністрування пенсійних витрат.

Кредит також профінансує створення реєстру пошкодженого чи знищеного майна, щоб забезпечити виплату компенсацій українцям. Це допоможе зміцнити систему державних закупівель, покращити структуру податкової звітності та обмежить ухилення від сплати податків.

Також коштом цього кредиту фінансуватимуться реформи енергетичного, земельного та фінансового ринків України. Йдеться про заходи щодо покращення звітності під час операцій із землею, зниження корупційних ризиків під час приватизації державних земель та удосконалення системи відшкодування витрат на оптових ринках електроенергії.

Решта кредиту піде на зміцнення стабільності фінансового сектора України.

"Ми віддаємо належне уряду за проведення важких реформ під час війни з прицілом на майбутнє країни. Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися і створити сильнішу економіку", – прокоментувала Антонелла Бассані, регіональна віцепрезидентка Світового банку по Європі та Центральній Азії.

Група Світового банку мобілізувала вже понад $37,5 млрд для України з початку повномасштабної війни.

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