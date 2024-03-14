ЄБРР відкрив ПриватБанку кредитну лінію на підтримку українських торгових компаній

Це вже друга велика угода, підписана між ЄБРР та ПриватБанком

Перший віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтеринк та голова правління ПриватБанку Герхард Беш на підписанні угоди у Києві (Фото: пресслужба ПриватБанку)

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відкрив ПриватБанку кредитну лінію торговельного фінансування на $25 млн. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Гроші використовують на підтримку торговельних операцій українських експортерів та імпортерів.

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З початком повномасштабної війни доступ до фінансування для українських імпортерів та експортерів суттєво ускладнився, оскільки міжнародні банки не готові брати на себе прямі ризики, пов'язані із фінансуванням українських торговельних операцій, зазначають у ПриватБанку.

"ПриватБанк має потенціал знайти власну нішу у сфері торговельного фінансування та підтримати зусилля ЄБРР, спрямовані на відновлення ланцюжків продовольства", – прокоментував віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк.

Це вже друга велика угода, підписана між ЄБРР та ПриватБанком. У 2023 році сторони підписали Гарантійну угоду щодо покриття ризиків за новими кредитами на загальну суму 240 млн євро для приватних, переважно мікро-, малих або середніх підприємств, що працюють в агросекторі та інших критично важливих галузях.

Загалом ЄБРР у межах Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) підтримав 355 торговельних транзакцій із найважливішими для української економіки товарами на загальну суму 972 млн євро.

24 січня 2024 року ПриватБанк показав фінансові результати за 2023 рік: заробив 38 млрд грн.

17 лютого ЄБРР та Італія виділили 200 млн євро на відновлення гідроелектростанцій України.

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