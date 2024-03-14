ЄБРР відкрив ПриватБанку кредитну лінію на підтримку українських торгових компаній
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відкрив ПриватБанку кредитну лінію торговельного фінансування на $25 млн. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
Гроші використовують на підтримку торговельних операцій українських експортерів та імпортерів.
З початком повномасштабної війни доступ до фінансування для українських імпортерів та експортерів суттєво ускладнився, оскільки міжнародні банки не готові брати на себе прямі ризики, пов'язані із фінансуванням українських торговельних операцій, зазначають у ПриватБанку.
"ПриватБанк має потенціал знайти власну нішу у сфері торговельного фінансування та підтримати зусилля ЄБРР, спрямовані на відновлення ланцюжків продовольства", – прокоментував віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк.
Це вже друга велика угода, підписана між ЄБРР та ПриватБанком. У 2023 році сторони підписали Гарантійну угоду щодо покриття ризиків за новими кредитами на загальну суму 240 млн євро для приватних, переважно мікро-, малих або середніх підприємств, що працюють в агросекторі та інших критично важливих галузях.
Загалом ЄБРР у межах Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) підтримав 355 торговельних транзакцій із найважливішими для української економіки товарами на загальну суму 972 млн євро.
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