ЕБРР открыл ПриватБанку кредитную линию на поддержку украинских торговых компаний
Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и председатель правления ПриватБанка Герхард Беш на подписании соглашения в Киеве (Фото: пресс-служба ПриватБанка)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл ПриватБанку кредитную линию торгового финансирования на $25 млн. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.   

Деньги используют на поддержку торговых операций украинских экспортеров и импортеров. 

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С началом полномасштабной войны доступ к финансированию для украинских импортеров и экспортеров существенно усложнился, поскольку международные банки не готовы брать на себя прямые риски, связанные с финансированием украинских торговых операций, отмечают в ПриватБанке.

"ПриватБанк имеет потенциал найти собственную нишу в сфере торгового финансирования и поддержать усилия ЕБРР, направленные на восстановление цепочек продовольствия", — прокомментировал вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Это уже второе крупное соглашение, подписанное между ЕБРР и ПриватБанком. В 2023 году стороны подписали Гарантийное соглашение по покрытию рисков по новым кредитам на общую сумму 240 млн евро для частных, преимущественно микро-, малых или средних предприятий, работающих в  агросекторе и других критически важных отраслях.

В целом ЕБРР в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) поддержал 355 торговых транзакций с важнейшими для украинской экономики товарами на общую сумму 972 млн евро. 

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