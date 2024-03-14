ЕБРР открыл ПриватБанку кредитную линию на поддержку украинских торговых компаний

Это уже второе крупное соглашение, подписанное между ЕБРР и ПриватБанком

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и председатель правления ПриватБанка Герхард Беш на подписании соглашения в Киеве (Фото: пресс-служба ПриватБанка)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл ПриватБанку кредитную линию торгового финансирования на $25 млн. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Деньги используют на поддержку торговых операций украинских экспортеров и импортеров.

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С началом полномасштабной войны доступ к финансированию для украинских импортеров и экспортеров существенно усложнился, поскольку международные банки не готовы брать на себя прямые риски, связанные с финансированием украинских торговых операций, отмечают в ПриватБанке.

"ПриватБанк имеет потенциал найти собственную нишу в сфере торгового финансирования и поддержать усилия ЕБРР, направленные на восстановление цепочек продовольствия", — прокомментировал вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Это уже второе крупное соглашение, подписанное между ЕБРР и ПриватБанком. В 2023 году стороны подписали Гарантийное соглашение по покрытию рисков по новым кредитам на общую сумму 240 млн евро для частных, преимущественно микро-, малых или средних предприятий, работающих в агросекторе и других критически важных отраслях.

В целом ЕБРР в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) поддержал 355 торговых транзакций с важнейшими для украинской экономики товарами на общую сумму 972 млн евро.

24 января 2024 года ПриватБанк показал финансовые результаты за 2023 год: заработал 38 млрд грн.

17 февраля ЕБРР и Италия выделили 200 млн евро на восстановление гидроэлектростанций Украины.

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