Єдина компанія, якій вдалося оскаржити bail-in ПриватБанку, в апеляції програла
Північний апеляційний господарський суд закрив провадження у справі за позовом ТОВ "Реватіс", яке намагалось оскаржити bail-in ПриватБанку і навіть отримало позитивне рішення у суді першої інстанції. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
У 2021 році Реватіс стала єдиною компанією, якій вдалося обійти приписи "антиколомойського" закону і добитися визнання недійсними договорів придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in).
Після цього розгляд справи був зупинений. Він відновився тільки після рішення Верховного суду про обов'язковість застосування норм "антиколомойського" закону і закінчився на користь ПриватБанку. У банку це рішення розцінили як перемогу правосуддя.
Пресслужба ПриватБанку з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду вказує, що Реватіс фігурує в схемах колишніх власників з легалізації 446 млн грн у 2011-2016 роках.
- Після націоналізації ПриватБанку держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення. Завдяки операції bail-in статутний капітал ПриватБанку вдалося збільшити на 29,4 млрд грн.
- Її легітимна мета та законність підтверджена висновками Великої палати Верховного суду у справі за позовом колишнього акціонера банку Олександра Дубілета.
- Завдяки позитивному рішенню Верховного суду ПриватБанк у 2023 році почав вигравати суди про bail-in.
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