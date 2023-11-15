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Єдина компанія, якій вдалося оскаржити bail-in ПриватБанку, в апеляції програла

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 09:26
Єдина компанія, якій вдалося оскаржити bail-in ПриватБанку, в апеляції програла - Фото
Фото: depositphotos.com

Північний апеляційний господарський суд закрив провадження у справі за позовом ТОВ "Реватіс", яке намагалось оскаржити bail-in ПриватБанку і навіть отримало позитивне рішення у суді першої інстанції. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

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У 2021 році Реватіс стала єдиною компанією, якій вдалося обійти приписи "антиколомойського" закону і добитися визнання недійсними договорів придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in).

Після цього розгляд справи був зупинений. Він відновився тільки після рішення Верховного суду про обов'язковість застосування норм "антиколомойського" закону і закінчився на користь ПриватБанку. У банку це рішення розцінили як перемогу правосуддя.

Пресслужба ПриватБанку з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду вказує, що Реватіс фігурує в схемах колишніх власників з легалізації 446 млн грн у 2011-2016 роках.

Андрій Водяний
ПриватБанкІгор Коломойськийсудbail-inревітас
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