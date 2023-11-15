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Единственная компания, которая смогла обжаловать bail-in ПриватБанка, апелляцию проиграла

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 09:26
Единственная компания, которая смогла обжаловать bail-in ПриватБанка, апелляцию проиграла - Фото
Фото: depositphotos.com

Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл производство по делу по иску ООО "Реватис", которое пыталось обжаловать bail-in ПриватБанка и даже получило положительное решение в суде первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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В 2021 году Реватис стала единственной компанией, которой удалось обойти предписания "антиколомойского" закона и добиться признания недействительными договоров приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in).

После этого рассмотрение дела было остановлено. Оно возобновилось только после решения Верховного суда об обязательном применении норм "антиколомойского" закона и закончилось в пользу ПриватБанка. В банке это решение расценили как победу правосудия.

Пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда указывает, что Реватис фигурирует в схемах бывших собственников по легализации 446 млн грн в 2011-2016 годах.

Андрей Водяный
bail-inсудПриватБанкигорь коломойскийревитас
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