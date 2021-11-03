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Суд проигнорировал "антиколомойский" закон и признал недействительным bail-in ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 19:40
Суд проигнорировал
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Реватис к ПриватБанку, Минфину, Фонду гарантирования вкладов, НБУ и Кабмину и признал нелействительными договоры купли-продажи ПриватБанка (процедура bail-in). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.   

"Решение принято вопреки нормам закона (590-ІХ), в силу которого суд обязан был закрыть производство по делу. Закон прямо определяет запрет признания недействительными договоров, заключенных в процедуре вывода банка с рынка", - цитирует агентство заявление ПриватБанка. 

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В октябре 2020 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы ПриватБанка и Кабмина и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 28 июля 2020 года, которым по требованию Реватис было отменено постановление хозсуда Киева от 12 июня 2020 о закрытии (по ходатайству Приватбанка на основании "антиколомойского" закона) производства по делу о признании недействительной принудительной конвертации вкладов Реватис в акции банка при национализации ПриватБанка в декабре-2016. 

По данным госреестра юрлиц, бенефициаром компании Реватис является Игорь Коломойский.

"Антиколомойский" закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка. 

Операция bail-in, проведенная во время национализации ПриватБанка в декабре 2016 года, предусматривала фактически списание долгов банка перед рядом кредиторов на 29,4 млрд грн. После завершения bail-in Минфин выкупил ПриватБанк у ФГВФЛ за 1 грн и докапитализировал банк на 155 млрд грн. 

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Роман Брыль
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bail-in национализация Приватбанка антиколомойский закон
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