Апелляционный суд "заморозил" дело о национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд Киева 2 марта отложил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Окружного административного суда, который признал национализацию банка незаконной. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в ПриватБанке.

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Суд отложил рассмотрение пока Конституционный суд не решит, не нарушает ли Конституцию Украины так называемый "антиколомойский" закон.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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