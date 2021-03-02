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Апелляционный суд "заморозил" дело о национализации ПриватБанка

02.03.2021, 17:55
Апелляционный суд
Правосудие (фото - pixabay.com)

Шестой апелляционный административный суд Киева 2 марта отложил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Окружного административного суда, который признал национализацию банка незаконной. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в ПриватБанке.

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Суд отложил рассмотрение пока Конституционный суд не решит, не нарушает ли Конституцию Украины так называемый "антиколомойский" закон.

Читайте также: Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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дело приватбанка
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