Апелляционный суд "заморозил" дело о национализации ПриватБанка
02.03.2021, 17:55
Правосудие (фото - pixabay.com)
Шестой апелляционный административный суд Киева 2 марта отложил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Окружного административного суда, который признал национализацию банка незаконной. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в ПриватБанке.
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Суд отложил рассмотрение пока Конституционный суд не решит, не нарушает ли Конституцию Украины так называемый "антиколомойский" закон.
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- В апреле 2020 года украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали апелляции на эти решения.
- 12 июня 2020 года в Конституционный суд поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках (так называемый "антиколомойский" закон).
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