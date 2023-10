Європейський центробанк припинив підвищувати відсоткові ставки

Європейський центральний банк у четвер, 26 жовтня, оголосив, що не буде далі підвищувати відсоткові ставки. Перед цим, щоб вгамувати інфляцію, ЄЦБ провів десять раундів підвищення, внаслідок чого ставки зросли до рекордних значень.

Ставка за депозитами залишається на рівні 4%, базова ставка рефінансування – 4,50%, а за маржинальними кредитами – 4,75%.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



