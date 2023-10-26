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Європейський центробанк припинив підвищувати відсоткові ставки

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 16:06
Європейський центробанк припинив підвищувати відсоткові ставки - Фото
Фото: depositphotos.com

Європейський центральний банк у четвер, 26 жовтня, оголосив, що не буде далі підвищувати відсоткові ставки. Перед цим, щоб вгамувати інфляцію, ЄЦБ провів десять раундів підвищення, внаслідок чого ставки зросли до рекордних значень.

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Ставка за депозитами залишається на рівні 4%, базова ставка рефінансування – 4,50%, а за маржинальними кредитами – 4,75%.

У заяві ЄЦБ йдеться, що він готовий утримувати ставки на високому рівні стільки, скільки буде потрібно для повернення споживчих цін до цільового показника 2%.

"Рада керівників вважає, що поточні ключові відсоткові ставки знаходяться на рівнях, які, якщо їх підтримувати протягом достатньо тривалого часу, зроблять значний внесок у досягнення цієї мети", – йдеться в релізі.

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Андрій Водяний

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