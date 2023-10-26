Європейський центробанк припинив підвищувати відсоткові ставки

Європейський центральний банк у четвер, 26 жовтня, оголосив, що не буде далі підвищувати відсоткові ставки. Перед цим, щоб вгамувати інфляцію, ЄЦБ провів десять раундів підвищення, внаслідок чого ставки зросли до рекордних значень.

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Ставка за депозитами залишається на рівні 4%, базова ставка рефінансування – 4,50%, а за маржинальними кредитами – 4,75%.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



See our monetary policy decisions https://t.co/ZXIUvujlVx pic.twitter.com/F54JWZQ7GD — European Central Bank (@ecb) October 26, 2023

У заяві ЄЦБ йдеться, що він готовий утримувати ставки на високому рівні стільки, скільки буде потрібно для повернення споживчих цін до цільового показника 2%.

"Рада керівників вважає, що поточні ключові відсоткові ставки знаходяться на рівнях, які, якщо їх підтримувати протягом достатньо тривалого часу, зроблять значний внесок у досягнення цієї мети", – йдеться в релізі.

У вересні 2023 року інфляція у єврозоні сповільнилася до дворічного мінімуму.

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