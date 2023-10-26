Европейский центробанк перестал повышать процентные ставки

Европейский центральный банк в четверг, 26 октября, объявил, что не будет дальше повышать процентные ставки. Перед этим, чтобы успокоить инфляцию, ЕЦБ провел десять раундов повышения, в результате чего ставки выросли до рекордных значений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ставка по депозитам остается на уровне 4%, базовая ставка рефинансирования – 4,50%, а по маржинальным кредитам – 4,75%.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



See our monetary policy decisions https://t.co/ZXIUvujlVx pic.twitter.com/F54JWZQ7GD — European Central Bank (@ecb) October 26, 2023

В заявлении ЕЦБ говорится, что он готов удерживать ставки на высоком уровне столько, сколько потребуется для возврата потребительских цен до целевого показателя 2%.

"Совет управляющих считает, что текущие ключевые процентные ставки находятся на уровнях, которые, если их поддерживать в течение достаточно длительного времени, внесут значительный вклад в достижение этой цели", — говорится в релизе.

В сентябре 2023 года инфляция в еврозоне замедлилась до двухлетнего минимума.

Читайте также: НБУ снизил учетную ставку на 4 п.п., но сохранил ставки по операциям с банками