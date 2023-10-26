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Европейский центробанк перестал повышать процентные ставки

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 16:06
Европейский центробанк перестал повышать процентные ставки - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский центральный банк в четверг, 26 октября, объявил, что не будет дальше повышать процентные ставки. Перед этим, чтобы успокоить инфляцию, ЕЦБ провел десять раундов повышения, в результате чего ставки выросли до рекордных значений.

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Ставка по депозитам остается на уровне 4%, базовая ставка рефинансирования – 4,50%, а по маржинальным кредитам – 4,75%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что он готов удерживать ставки на высоком уровне столько, сколько потребуется для возврата потребительских цен до целевого показателя 2%.

"Совет управляющих считает, что текущие ключевые процентные ставки находятся на уровнях, которые, если их поддерживать в течение достаточно длительного времени, внесут значительный вклад в достижение этой цели", — говорится в релизе.

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Андрей Водяный

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