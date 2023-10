Европейский центробанк перестал повышать процентные ставки

Европейский центральный банк в четверг, 26 октября, объявил, что не будет дальше повышать процентные ставки. Перед этим, чтобы успокоить инфляцию, ЕЦБ провел десять раундов повышения, в результате чего ставки выросли до рекордных значений.

Ставка по депозитам остается на уровне 4%, базовая ставка рефинансирования – 4,50%, а по маржинальным кредитам – 4,75%.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



See our monetary policy decisions https://t.co/ZXIUvujlVx pic.twitter.com/F54JWZQ7GD