Инфляция в еврозоне замедлилась до двухлетнего минимума

Годовая инфляция в 20 странах еврозоны замедлилась до 4,3% в сентябре, что является самым низким показателем с октября 2021 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на предварительную оценку Евростата.

В августе годовая инфляция в еврозоне составляла 5,2%.

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Резкое замедление инфляции в еврозоне свидетельствует об эффективной политике повышения процентных ставок Европейским центробанком, которая привела к замедлению роста цен, считают опрошенные агентством экономисты.

В странах еврозоны замедлился рост цен на продукты питания, алкоголь и табак (в сентябре рост 8,8%, в августе – 9,7%), на услуги (4,7%, в августе – 5,5%), неэнергетические промышленные товары (4,2%, в августе – 4,7%).

Цены на энергоносители в еврозоне падают пятый месяц подряд (в сентябре падение на 4,7%, в августе — на 3,3%).

Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) замедлилась до 4,5% (с 5,3% в августе), что является самым минимальным показателем с августа 2020 года.

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