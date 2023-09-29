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Інфляція у єврозоні сповільнилася до дворічного мінімуму

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 16:09
Інфляція у єврозоні сповільнилася до дворічного мінімуму - Фото
Фото: depositphotos.com

Річна інфляція у 20 країнах єврозони сповільнилася до 4,3% у вересні, що є найнижчим показником із жовтня 2021 року. Про це пише агентство Reuters із посиланням на попередню оцінку Євростату.

У серпні річна інфляція у єврозоні становила 5,2%.

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Різке уповільнення інфляції у єврозоні свідчить про ефективну політику підвищення відсоткових ставок Європейським центробанком, яка призвела до уповільнення зростання цін, вважають опитані агентством економісти.

У країнах єврозони сповільнилося зростання цін на харчові продукти, алкоголь та тютюн (у вересні зростання 8,8%, у серпні – 9,7%), на послуги (4,7%, у серпні – 5,5%), неенергетичні промислові товари (4,2%, у серпні – 4,7%).

Ціни на енергоносії у єврозоні падають п'ятий місяць поспіль (у вересні падіння на 4,7%, у серпні – на 3,3%).

Базова інфляція (без урахування харчових продуктів та енергоносіїв) сповільнилася до 4,5% (з 5,3% у серпні), що є найменшим показником із серпня 2020 року.

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Роман Бриль
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