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З банку Ахметова пішов ветеран наглядової ради, який був на посаді понад 20 років

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 15:30
З банку Ахметова пішов ветеран наглядової ради, який був на посаді понад 20 років - Фото
Фото: ПУМБ/Facebook

Склад наглядової ради Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) за власним бажанням залишив Олег Попов, який пропрацював у наглядовій раді банку понад 20 років, вісім із них — на посаді голови. Про це повідомляє пресслужба банку.

Попов очолював наглядову раду ПУМБ до вересня цього року, потім перейшов на посаду члена наглядової ради.

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У вересні ПУМБ почав змінювати систему корпоративного управління. Новим головою наглядової ради був призначений незалежний директор Валентин Міхов. До складу ради був введений додатковий незалежний директор – Хело Мейгас.

Наглядова рада ПУМБ складається з чотирьох представників акціонера та чотирьох незалежних директорів.

Голова наглядової ради – незалежний директор.

"Банк завжди дотримується у своїй діяльності сучасних європейських практик і рекомендацій НБУ щодо ефективного корпоративного управління. Оновлена модель системи корпоративного управління забезпечує високий рівень організації, ефективне управління та контроль діяльності банку" – йдеться у заяві банку.

ПУМБ – найбільший український банк із приватним капіталом. Рінат Ахметов опосередковано володіє 100% банку. ПУМБ входить до списку системно важливих банків України, входить до п'ятірки банків за розміром депозитного портфеля фізосіб у національній валюті та до десятки найбільших банків України за іншими ключовими показниками.

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Роман Бриль
ПУМБАхметовнаглядова рада
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