З банку Ахметова пішов ветеран наглядової ради, який був на посаді понад 20 років
Склад наглядової ради Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) за власним бажанням залишив Олег Попов, який пропрацював у наглядовій раді банку понад 20 років, вісім із них — на посаді голови. Про це повідомляє пресслужба банку.
Попов очолював наглядову раду ПУМБ до вересня цього року, потім перейшов на посаду члена наглядової ради.
У вересні ПУМБ почав змінювати систему корпоративного управління. Новим головою наглядової ради був призначений незалежний директор Валентин Міхов. До складу ради був введений додатковий незалежний директор – Хело Мейгас.
Наглядова рада ПУМБ складається з чотирьох представників акціонера та чотирьох незалежних директорів.
Голова наглядової ради – незалежний директор.
"Банк завжди дотримується у своїй діяльності сучасних європейських практик і рекомендацій НБУ щодо ефективного корпоративного управління. Оновлена модель системи корпоративного управління забезпечує високий рівень організації, ефективне управління та контроль діяльності банку" – йдеться у заяві банку.
- 8 серпня 2023 року ПУМБ Ахметова оштрафували майже на 11 млн грн.
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