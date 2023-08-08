ПУМБ Ахметова оштрафували майже на 11 млн грн

Національний банк у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

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Найбільший штраф отримало АТ "ПУМБ" (належить бізнесмену Рінату Ахметову) – 10,85 млн грн.

Банк порушив закон про протидію відмиванню доходів у частині неналежної перевірки клієнта, неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим; неналежного застосовування ризикоорієнтованого підходу; а також не передачі під час здійснення переказу коштів інформації про платника переказу.

Також Нацбанк оштрафував банк "Конкорд" на 400 000 грн за порушення цього ж закону у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача та платника. 1 серпня було вирішено позбавити цей банк ліцензії та ліквідувати.

Також на 51 000 грн було оштрафовано Кристалбанк – за неналежне застосовування ризикоорієнтованого підходу.

Крім того, Нацбанк оштрафував на 2,5 млн грн мікрокредитну організацію CreditKasa (ТОВ "Укр Кредит Фінанс") за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу.

Штрафи різних розмірів отримали також такі небанківські фінансові установи: "Центрофінанс" (500 000 грн), "Альфа-Інвест Груп", "Преміум Фінанс" (обидві по 400 000 грн), ФК "Магнат" (250 000 грн), ФК "Валта Груп" (204 000 грн), ФК "Аверс" (200 000 грн), СК "Кредо" (153 000 грн), Ломбард Приват (51 000 грн), ФК "Проксима", ФК "Бізнес-Партнер", "Укр-Транс-Кепітал", ФК "Октава Фінанс" (всі по 51 000 грн), ФК "Стідва" (1,7 000 грн).