ПУМБ Ахметова оштрафовали почти на 11 млн грн

Национальный банк в июле оштрафовал и применил другие меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.

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Наибольший штраф получило АО "ПУМБ" (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову) – 10,85 млн грн.

Банк нарушил закон о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента, ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащего применение риск-ориентированного подхода; а также не передачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.

Также Нацбанк оштрафовал банк "Конкорд" на 400 000 грн за нарушение этого же закона в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. 1 августа было решено лишить этот банк лицензии и ликвидировать.

Также на 51 000 грн был оштрафован Кристаллбанк – за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Кроме того, Нацбанк оштрафовал на 2,5 млн грн микрокредитную организацию CreditKasa (ООО "Укр Кредит Финанс") за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга.

Штрафы разных размеров получили также следующие небанковские финансовые учреждения: "Центрофинанс" (500 000 грн), "Альфа-Инвест Груп", "Премиум Финанс" (обе по 400 000 грн), ФК "Магнат" (250 000 грн), ФК "Валта Груп" (204 000 грн), ФК "Аверс" (200 000 грн), СК "Кредо" (153 000 грн), Ломбард Приват (51 000 грн), ФК "Проксима", ФК "Бизнес-Партнер", "Укр-Транс-Кепитал", ФК "Октава Финанс" (все по 51 000 грн), ФК "Стидва" (1,7 000 грн).