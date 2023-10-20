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Из банка Ахметова ушел ветеран набсовета, который был на должности более 20 лет

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 15:30
Из банка Ахметова ушел ветеран набсовета, который был на должности более 20 лет - Фото
Фото: ПУМБ/Facebook

Состав наблюдательного совета Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) по собственному желанию покинул Олег Попов, который проработал в набсовете банка более 20 лет, восемь из них — на посту председателя. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Попов возглавлял набсовет ПУМБ до сентября этого года, после перешел на должность члена набсовета.

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В сентябре ПУМБ начал менять систему корпоративного управления. Новым председателем набсовета был назначен независимый директор Валентин Михов. В состав набсовета был введен дополнительный независимый директор – Хело Мейгас.

Наблюдательный совет ПУМБ состоит из четырех представителей акционера и четырех независимых директоров. 

Председатель набсовета – независимый директор. 

"Банк всегда придерживается в своей деятельности современных европейских практик и рекомендаций НБУ относительно эффективного корпоративного управления. Обновленная модель системы корпоративного управления обеспечивает высокий уровень организации, эффективное управление и контроль деятельности банка" – говорится в заявлении банка.

ПУМБ – крупнейший украинский банк с частным капиталом. Ринат Ахметов опосредованно владеет 100% банка.  ПУМБ входит в список системно важных банков Украины, входит в топ-5 банков по размеру депозитного портфеля физлиц в национальной валюте и в десятку крупнейших банков Украины по другим ключевым показателям.

Читайте также: Сколько на депсертификатах НБУ заработали банки Ахметова, Ярославского, Порошенко.  

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Роман Брыль
ПУМБнабсоветАхметов
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