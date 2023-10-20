Из банка Ахметова ушел ветеран набсовета, который был на должности более 20 лет
Состав наблюдательного совета Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) по собственному желанию покинул Олег Попов, который проработал в набсовете банка более 20 лет, восемь из них — на посту председателя. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Попов возглавлял набсовет ПУМБ до сентября этого года, после перешел на должность члена набсовета.
В сентябре ПУМБ начал менять систему корпоративного управления. Новым председателем набсовета был назначен независимый директор Валентин Михов. В состав набсовета был введен дополнительный независимый директор – Хело Мейгас.
Наблюдательный совет ПУМБ состоит из четырех представителей акционера и четырех независимых директоров.
Председатель набсовета – независимый директор.
"Банк всегда придерживается в своей деятельности современных европейских практик и рекомендаций НБУ относительно эффективного корпоративного управления. Обновленная модель системы корпоративного управления обеспечивает высокий уровень организации, эффективное управление и контроль деятельности банка" – говорится в заявлении банка.
- 8 августа 2023 года ПУМБ Ахметова оштрафовали почти на 11 млн грн.
Читайте также: Сколько на депсертификатах НБУ заработали банки Ахметова, Ярославского, Порошенко.
Комментарии