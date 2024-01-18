Не виправдали агресивних прогнозів: спотові біткоїн-ETF залучили $1,9 млрд після запуску

Біткоїн впав більш ніж на 8% з моменту запуску спотових біткоїн-ETF

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Інвестори вклали $1,9 млрд у спотові біржові фонди на основі біткоїна (ETF) у перші три дні після допуску їх на фондову біржу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Основними інвесторами стали великі компанії з управління активами BlackRock та Fidelity Wise Origin, які вклали $700 млн і $500 млн відповідно.

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Сума інвестицій не виправдала агресивних прогнозів аналітиків, які очікували на залучення мільярдів доларів вже в перший день запуску спотових біткоїн-ETF, зазначають у агентстві.

На думку учасників ринку, ще невідомо, якою мірою фонди, засновані на свідомо волатильній криптовалюті, продовжать залучати роздрібних та інституційних інвесторів. Деякі оптимістичні аналітики вважають, що до кінця року потоки можуть сягнути від $50 до $100 млрд.

"На цей час запуск майже відповідає ажіотажу. Наступне питання: яка їхня витривалість? Як вигляд матимуть ці потоки через шість місяців або через шість років?" – прокоментував агентству Тодд Сон, аналітик ETF у Strategas.

Біткоїн впав більш ніж на 8% з моменту запуску спотових фондів після зростання в останні місяці в очікуванні того, що ETF нарешті отримають схвалення від американської комісії з цінних паперів та біржі (SEC).

Раніше на американських біржах торгувалися лише акції криптокомпаній та ETF на біткоїн-ф'ючерси. Спотові ETF порівняно з ф'ючерсними несуть менші витрати та пропонують інвесторам нижчу комісію.

Прихильники криптовалют роками говорили, що спотові фонди будуть вигідні інвесторам та допоможуть наблизити галузь до регульованого світу традиційних фінансів.

11 січня 2024 року в США відкрили крипторинок для традиційних інвесторів: SEC схвалила спотовий біткоїн-ETF. Обсяг торгів за перший день сягнув $4,6 млрд.

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