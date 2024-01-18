Не оправдали агрессивных прогнозов: спотовые биткоин-ETF привлекли $1,9 млрд после запуска

Биткоин упал более чем на 8% с момента запуска спотовых биткоин-ETF

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Инвесторы вложили $1,9 млрд в спотовые биржевые фонды на основе биткоина (ETF) в первые три дня после допуска их на фондовую биржу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Основными инвесторами стали крупные компании по управлению активами BlackRock и Fidelity Wise Origin, которые вложили $700 млн и $500 млн соответственно.

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Сумма инвестиций не оправдала агрессивных прогнозов аналитиков, которые ожидали привлечения миллиардов долларов уже в первый день запуска спотовых биткоин-ETF, отмечают в агентстве.

По мнению участников рынка, еще неизвестно, в какой степени фонды, основанные на заведомо волатильной криптовалюте, продолжат привлекать розничных и институциональных инвесторов. Некоторые оптимистичные аналитики полагают, что к концу года потоки могут достичь от $50 до $100 млрд.

"На данный момент запуск почти соответствует ажиотажу. Следующий вопрос: какова их выносливость? Как будут выглядеть эти потоки через шесть месяцев или через шесть лет?" — прокомментировал агентству Тодд Сон, аналитик ETF в Strategas.

Биткоин упал более чем на 8% с момента запуска спотовых фондов после роста в последние месяцы в ожидании того, что ETF наконец-то получат одобрение от американской комиссии по ценным бумагам и бирже (SEC).

Ранее на американских биржах торговались только акции криптокомпаний и ETF на биткоин-фьючерсы. Спотовые ETF по сравнению с фьючерсными несут меньшие затраты и предлагают инвесторам более низкую комиссию.

Сторонники криптовалют годами говорили, что спотовые фонды будут выгодны инвесторам и помогут приблизить отрасль к регулируемому миру традиционных финансов.

11 января 2024 года в США открыли крипторынок для традиционных инвесторов: SEC одобрила спотовый биткоин-ETF. Объем торгов за первый день достиг $4,6 млрд.

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