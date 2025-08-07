Пишний: криптовалюта не може бути платіжним засобом, це "червона лінія" НБУ

Національний банк заявив, що єдиним законним платіжним засобом на території України є і залишиться гривня

Фото: Андрій Пишний / Facebook

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що віртуальні активи ніколи не зможуть стати платіжним засобом в Україні, назвавши це "червоною лінією" для НБУ.

"Нам важливо, щоб були чітко дотримані наші "червоні лінії". Віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом, не можуть підважувати жодним чином ефективність наших монетарних інструментів. Жодного трансферу монетарних повноважень та підважування спроможностей Національного банку з огляду на легалізацію віртуальних активів не повинно відбуватися", – сказав він.

Єдиним законним платіжним засобом на території України є і залишиться гривня, наголосив Пишний.

Водночас у майбутньому НБУ не виключає можливість запуску е-гривні – цифрової форми безготівкової гривні. "Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано", – сказав Пишний.

Другим важливим аспектом, за словами голови НБУ, є недопущення використання віртуальних активів як інструменту для обходу обмежень, запроваджених у період воєнного стану.

"Легалізація віртуальних активів не повинна також підважити нашу ефективність в питанні забезпечення фінансового моніторингу. Вона не повинна підживлювати тіньовий сектор", – додав Пишний.