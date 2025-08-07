Пышный: криптовалюта не может быть платежным средством, это "красная линия" НБУ

Национальный банк заявил, что единственным законным платежным средством на территории Украины есть и останется гривня

Фото: Андрей Пышный / Facebook

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил в интервью РБК-Украина, что виртуальные активы никогда не смогут стать платежным средством в Украине, назвав это "красной линией" для НБУ.

"Нам важно, чтобы были четко соблюдены наши "красные линии". Виртуальные активы не могут быть платежным средством, не могут подрывать никоим образом эффективность наших монетарных инструментов. Никакого трансфера монетарных полномочий и подрыва возможностей Национального банка, учитывая легализацию виртуальных активов, не должно происходить", – сказал он.

Читайте также Стейблкоины не проходят тест на деньги: исследование центробанков

Единственным законным платежным средством на территории Украины есть и останется гривня, подчеркнул Пышный.

При этом в будущем НБУ не исключает возможность запуска е-гривни – цифровой формы безналичной гривни. "Но говорить о том, что решение по выпуску е-гривни вот-вот состоится, рано", – сказал Пышный.

Вторым важным аспектом, по словам главы НБУ, является недопущение использования виртуальных активов как инструмента для обхода ограничений, введенных в период военного положения.

"Легализация виртуальных активов не должна также подорвать нашу эффективность в вопросе обеспечения финансового мониторинга. Она не должна подпитывать теневой сектор", – добавил Пышный.