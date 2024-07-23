SEC схвалила перші спотові ETF на Ethereum. Торги стартують 23 липня

Комісія з цінних паперів та бірж США схвалила перші біржові фонди на спотову торгівлю Ethereum

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Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила перші біржові фонди на спотову торгівлю Ethereum (ETH). Торги продуктами розпочнуться 23 липня.

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Серед тих, хто отримав схвалення, пропозиції від 21Shares, Bitwise Asset Management, BlackRock, Invesco, Franklin Templeton, Fidelity Investments і VanEck.

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Ethereum з ринковою капіталізацією близько $415 млрд вважають другою криптовалютою після біткоїну та першою альтернативною йому криптовалютою (альткоїном).

Біржовий інвестиційний фонд ETF – це спеціальний фінансовий інструмент, що дає змогу відстежувати вартість ефіру, купувати і продавати акції на традиційних фондових біржах. Це простий спосіб управління цифровими активами безпосередньо, без участі в ринку криптовалют.

Запуск торгівлі спотовими фондами на ETH у США підвищує легітимність і доступність криптовалют, вважає регіональний голова Binance в СЕЕ, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков.

"З ухваленням SEC і лістингом ці ETF тепер можуть залучати інвестиції від установ, які зазвичай мають довгостроковий інвестиційний горизонт. З часом така інституційна участь може забезпечити стабільний і значний приплив капіталу", – зазначив експерт.

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