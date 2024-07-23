SEC одобрила первые спотовые ETF на Ethereum. Торги стартуют 23 июля
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые биржевые фонды на спотовую торговлю Ethereum (ETH). Торги по продуктам начнутся 23 июля.
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Среди тех, кто получил одобрение, предложения от 21Shares, Bitwise Asset Management, BlackRock, Invesco, Franklin Templeton, Fidelity Investments и VanEck.
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Ethereum с рыночной капитализацией около $415 млрд считают второй криптовалютой после биткоина и первой альтернативной ему криптовалютой (альткоином).
Биржевой инвестиционный фонд ETF – это специальный финансовый инструмент, позволяющий отслеживать стоимость эфира, покупать и продавать акции на традиционных фондовых биржах. Это простой способ управления цифровыми активами напрямую, без участия в рынке криптовалют.
Запуск торговли спотовыми фондами на ETH в США повышает легитимность и доступность криптовалют, считает региональный председатель Binance в СЭЭ, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.
"С принятием SEC и листингом эти ETF теперь могут привлекать инвестиции от учреждений, обычно имеющих долгосрочный инвестиционный горизонт. Со временем такое институциональное участие может обеспечить стабильный и значительный приток капитала", – отметил эксперт.
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