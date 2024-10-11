АРМА закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані гроші онлайн-казино

АРМА вже закупило військових облігацій майже на 6 млрд грн

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Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) придбає військові облігації на 2 млрд грн, які перебували на рахунках компаній, що займаються наданням послуг онлайн-казино в Україні та пов'язані з російським бізнесом і капіталом. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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У вересні АРМА повідомило про стягнення 2,6 млрд грн з рахунків пов'язаного з РФ онлайн-казино.

Згідно із законом, АРМА може купувати військові облігації в обсягах, узгоджених Кабміном, але не більше як 80% коштів на депозитних рахунках агентства, тож можливий обсяг придбання облігацій складає наразі 2 млрд грн, пояснюють в АРМА.

Загальний портфель арештованих коштів в управлінні АРМА, з урахуванням арештованих грошей онлайн-казино, досяг рекордної суми — понад 10 млрд грн, уточнює очільниця агентства Олена Дума.

Загалом АРМА вже закупило військові облігації майже на 6 млрд грн в еквіваленті.