АРМА закупит военные облигации на 2 млрд грн за арестованные деньги онлайн-казино

АРМА уже закупило военных облигаций почти на 6 млрд грн

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) купит военные облигации на 2 млрд грн, которые находились на счетах компаний, занимающихся предоставлением услуг онлайн-казино в Украине, а также связанных с российским бизнесом и капиталом. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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В сентябре АРМА сообщило об изъятии 2,6 млрд грн со счетов связанного с РФ онлайн-казино.

Согласно закону, АРМА может покупать военные облигации в объемах, согласованных Кабмином, но не более 80% средств на депозитных счетах агентства, поэтому возможный объем приобретения облигаций составляет сейчас 2 млрд грн, объясняют в АРМА.

Общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА, с учетом арестованных денег онлайн-казино, достиг рекордной суммы — более 10 млрд грн, уточняет глава агентства Елена Дума.

Всего АРМА уже закупило военных облигаций почти на 6 млрд грн в эквиваленте.