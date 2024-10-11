АРМА закупит военные облигации на 2 млрд грн за арестованные деньги онлайн-казино
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) купит военные облигации на 2 млрд грн, которые находились на счетах компаний, занимающихся предоставлением услуг онлайн-казино в Украине, а также связанных с российским бизнесом и капиталом. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В сентябре АРМА сообщило об изъятии 2,6 млрд грн со счетов связанного с РФ онлайн-казино.
Согласно закону, АРМА может покупать военные облигации в объемах, согласованных Кабмином, но не более 80% средств на депозитных счетах агентства, поэтому возможный объем приобретения облигаций составляет сейчас 2 млрд грн, объясняют в АРМА.
Общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА, с учетом арестованных денег онлайн-казино, достиг рекордной суммы — более 10 млрд грн, уточняет глава агентства Елена Дума.
Всего АРМА уже закупило военных облигаций почти на 6 млрд грн в эквиваленте.
- В августе 2024 года суд передал АРМА арестованные на счетах онлайн-казино PIN-UP 2,2 млрд грн. Эти средства были арестованы в рамках расследования схем легализации имущества "при участии ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети интернет и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов".
- 9 октября реестр арестованных активов признан объектом критической инфраструктуры.