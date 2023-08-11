Бізнес та населення стали активніше брати кредити у гривні

Гривневі кредити, видані корпоративному сектору у липні, зросли на 1,5 млрд грн (+0,3%) — до 496,8 млрд грн. Збільшення кредитування фіксується другий місяць поспіль: до цього кредити бізнесу скорочувалися з травня минулого року, повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев з посиланням на дані Національного банку.

За останні два місяці кредитування бізнесу у гривні збільшилося на 3,4 млрд грн (+0,7%).

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Відсоткова ставка за новими кредитами бізнесу у гривні знизилася з 20,4% у травні до 19,7% у липні.

Основним каналом надання нових кредитів залишається державна програма 5-7-9, за якою з початку повномасштабної війни видано кредитів бізнесу на 131,7 млрд грн.

Гривневе кредитування населення у липні збільшилося на 1,7 млрд грн (+0,9%). За сім місяців 2023 року портфель гривневих кредитів населенню зріс на 0,5 млрд грн (+0,3%).

Стимулом для збільшення кредитування населення має стати розширення державної програми єОселя (іпотека під 7%, що субсидується державою), яка стала доступною для широких категорій громадян із серпня цього року, вважає Гетманцев.

У липні за програмою єОселя видано найбільшу кількість кредитів з початку її роботи – 571 на 843 млн грн, що становить половину всіх кредитів населенню, виданих за цей місяць.

За даними Укрфінжитла, з початку 2023 року (станом на 8 серпня) видано 1923 пільгові іпотечні кредити на суму 2,7 млрд грн. Загалом від початку дії програми з жовтня 2022 року іпотеку оформило 2400 сімей. До кінця цього року очікується, що їхня кількість має зрости до 10 000 родин.

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