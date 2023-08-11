RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бізнес та населення стали активніше брати кредити у гривні

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 16:37
Бізнес та населення стали активніше брати кредити у гривні - Фото
Фото: depositphotos.com

Гривневі кредити, видані корпоративному сектору у липні, зросли на 1,5 млрд грн (+0,3%) — до 496,8 млрд грн. Збільшення кредитування фіксується другий місяць поспіль: до цього кредити бізнесу скорочувалися з травня минулого року, повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев з посиланням на дані Національного банку.

За останні два місяці кредитування бізнесу у гривні збільшилося на 3,4 млрд грн (+0,7%).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Відсоткова ставка за новими кредитами бізнесу у гривні знизилася з 20,4% у травні до 19,7% у липні.

Основним каналом надання нових кредитів залишається державна програма 5-7-9, за якою з початку повномасштабної війни видано кредитів бізнесу на 131,7 млрд грн.

Гривневе кредитування населення у липні збільшилося на 1,7 млрд грн (+0,9%). За сім місяців 2023 року портфель гривневих кредитів населенню зріс на 0,5 млрд грн (+0,3%).

Стимулом для збільшення кредитування населення має стати розширення державної програми єОселя (іпотека під 7%, що субсидується державою), яка стала доступною для широких категорій громадян із серпня цього року, вважає Гетманцев.

У липні за програмою єОселя видано найбільшу кількість кредитів з початку її роботи – 571 на 843 млн грн, що становить половину всіх кредитів населенню, виданих за цей місяць.

За даними Укрфінжитла, з початку 2023 року (станом на 8 серпня) видано 1923 пільгові іпотечні кредити на суму 2,7 млрд грн. Загалом від початку дії програми з жовтня 2022 року іпотеку оформило 2400 сімей. До кінця цього року очікується, що їхня кількість має зрости до 10 000 родин.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Роман Бриль
кредити бізнесуєОселя5-7-9кредити населеннюкредити в гривні
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 