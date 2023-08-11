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Бизнес и население стали активнее брать кредиты в гривне

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 16:37
Бизнес и население стали активнее брать кредиты в гривне - Фото
Фото: depositphotos.com

Гривневые кредиты, выданные корпоративному сектору в июле, выросли на 1,5 млрд грн (+0,3%) — до 496,8 млрд грн. Увеличение кредитования фиксируется второй месяц подряд: до этого кредиты бизнеса сокращались с мая прошлого года, сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка.   

За последние два месяца кредитование бизнеса в гривне увеличилось на 3,4 млрд грн (+0,7%).  

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Процентная ставка по новым кредитам бизнесу в гривне снизилась с 20,4% в мае до 19,7% в июле.   

Основным каналом выдачи новых кредитов остается государственная программа 5-7-9, по которой с начала полномасштабной войны выдано кредитов бизнесу на 131,7 млрд грн.   

Гривневое кредитование населения в июле увеличилось на 1,7 млрд грн (+0,9%). За семь месяцев 2023 года портфель гривневых кредитов населению вырос на 0,5 млрд грн (+0,3%). 

Стимулом для увеличения кредитования населения должно стать расширение государственной программы єОселя (ипотека под 7%, субсидируемая государством), которая стала доступна для широких категорий граждан с августа этого года, считает Гетманцев. 

В июле по программе єОселя выдано наибольшее количество кредитов с начала ее работы – 571 на 843 млн грн, что составляет половину всех кредитов населению, выданных за этот месяц. 

По данным Укрфинжилья, с начала 2023 года (по состоянию на 8 августа) выдано 1923 льготных ипотечных кредита на сумму 2,7 млрд грн. Всего с начала действия программы с октября 2022 года ипотеку оформило 2400 семей. До конца этого года ожидается, что их количество должно вырасти до 10 000 семей. 

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Роман Брыль
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