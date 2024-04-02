Bloomberg провів мільйон симуляцій держборгу США. Висновок – він стає нестійким

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Співвідношення державного боргу США до внутрішнього валового продукту з великою ймовірністю буде гіршим, ніж прогнозує управління Конгресу США з питань бюджету, пише Bloomberg.

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Аналітики Bloomberg Economics провели мільйон симуляцій, які враховували різні параметри: податкові доходи, рівень ставок, бюджетні заходи, до яких може вдатися американський уряд тощо. 88% із них показали, що борг виходить на "нестійку траєкторію".

Під цим мається на увазі значне зростання з нинішніх 97% ВВП – швидше за все, до 123% через десять років. Управління Конгресу США з питань бюджету прогнозувало нижчий показник – 116% ВВП.

Такий рівень державного боргу у певний момент може призвести до кризи, наприклад, на ринку цінних паперів американського мінфіну внаслідок зниження суверенного кредитного рейтингу США, або до паніки внаслідок вичерпання фондів медичного страхування "Медікер" або соціального забезпечення.

У 2023 році кредитне агентство Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США. Воно заявило, що у США занадто великий дефіцит і занадто високий борг, щоб мати найвищий рейтинг.