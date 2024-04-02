Bloomberg провел миллион симуляций госдолга США. Вывод – он становится неустойчивым

Соотношение государственного долга США к внутреннему валовому продукту с большой вероятностью будет увеличиваться

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Соотношение государственного долга США к внутреннему валовому продукту с большой вероятностью будет хуже, чем прогнозирует управление Конгресса США по вопросам бюджета, пишет Bloomberg.

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Аналитики Bloomberg Economics провели миллион симуляций, учитывавших разные параметры: налоговые доходы, уровень ставок, бюджетные меры, к которым может прибегнуть американское правительство и т.д. 88% из них показали, что долг выходит на "неустойчивую траекторию".

Под этим подразумевается значительный рост с нынешних 97% ВВП – скорее всего, до 123% через десять лет. Управление Конгресса США по бюджету прогнозировало более низкий показатель – 116% ВВП.

Такой уровень государственного долга в определенный момент может привести к кризису, например, на рынке ценных бумаг американского минфина в результате снижения суверенного кредитного рейтинга США, или к панике вследствие исчерпания фондов медицинского страхования "Медикер" или социального обеспечения.

В 2023 году кредитное агентство Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США. Оно заявило, что у США слишком большой дефицит и слишком высокий долг, чтобы иметь самый высокий рейтинг.