Данія збільшить витрати на армію на $6 млрд. Буде обов'язковий призов жінок

Данія вперше за багато років вийде на рівень видатків на оборону в 2% від ВВП, як того вимагають зобов'язання НАТО

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Уряд Данії представив план зі збільшення державних витрат на оборону на $6 млрд до 2028 року, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Додаткове фінансування армії буде забезпечено коштом збільшення державного боргу. Також країна акумулює $1,2 млрд завдяки більш ефективному перерозподілу оборонного бюджету.

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Додаткове фінансування армії дозволить Данії вийти на рівень видатків на оборону у 2% від ВВП, як того вимагають зобов'язання НАТО.

Вже цього року Данія вперше за багато років витратить на оборону 2,4% ВВП, включно з військовою допомогою для України.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що з 2026 року запроваджується обов'язковий військовий призов для жінок, що відповідає цінностям гендерної рівності в країні. Наразі жінки можуть вступати до армії добровільно. Для чоловіків обов'язковий призов ґрунтується на лотерейній системі.

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