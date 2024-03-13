Данія збільшить витрати на армію на $6 млрд. Буде обов'язковий призов жінок
Уряд Данії представив план зі збільшення державних витрат на оборону на $6 млрд до 2028 року, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Додаткове фінансування армії буде забезпечено коштом збільшення державного боргу. Також країна акумулює $1,2 млрд завдяки більш ефективному перерозподілу оборонного бюджету.
Додаткове фінансування армії дозволить Данії вийти на рівень видатків на оборону у 2% від ВВП, як того вимагають зобов'язання НАТО.
Вже цього року Данія вперше за багато років витратить на оборону 2,4% ВВП, включно з військовою допомогою для України.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що з 2026 року запроваджується обов'язковий військовий призов для жінок, що відповідає цінностям гендерної рівності в країні. Наразі жінки можуть вступати до армії добровільно. Для чоловіків обов'язковий призов ґрунтується на лотерейній системі.
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