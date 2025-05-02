ДТЕК Енерго включили до "клубу білого бізнесу"

За підсумками 2024 року Група ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній

Фото: ДТЕК Енерго

ДТЕК Енерго увійшла до так званого "клубу білого бізнесу", підтвердивши високий рівень податкової дисципліни. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Визнання ДТЕК Енерго членом Клубу білого бізнесу підтверджує репутацію компанії як відповідального та прозорого платника податків", – йдеться в повідомленні.

Довідка "Клуб білого бізнесу" – це ініціатива Державної податкової служби України, яка об'єднує компанії, що добровільно дотримуються високих стандартів у сплаті податків, прозорості й відкритості ведення діяльності. Участь у цьому клубі надає компаніям низку переваг та важливі сервіси для ефективної роботи. "Клуб білого бізнесу" – це ініціатива Державної податкової служби України, яка об'єднує компанії, що добровільно дотримуються високих стандартів у сплаті податків, прозорості й відкритості ведення діяльності. Участь у цьому клубі надає компаніям низку переваг та важливі сервіси для ефективної роботи.

"Для нас принципово важливо дотримуватися високих стандартів ведення бізнесу, підтримувати прозорість та відповідальність перед суспільством та державою", – заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Він додав, що лише за підсумками першого кварталу 2025 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили 6,3 млрд грн податкових платежів у бюджети всіх рівнів України.

Група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн, ставши найбільшим платником податків серед українських компаній за підсумками минулого року.