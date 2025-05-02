ДТЕК Енерго включили до "клубу білого бізнесу"
ДТЕК Енерго увійшла до так званого "клубу білого бізнесу", підтвердивши високий рівень податкової дисципліни. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Визнання ДТЕК Енерго членом Клубу білого бізнесу підтверджує репутацію компанії як відповідального та прозорого платника податків", – йдеться в повідомленні.
"Для нас принципово важливо дотримуватися високих стандартів ведення бізнесу, підтримувати прозорість та відповідальність перед суспільством та державою", – заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Він додав, що лише за підсумками першого кварталу 2025 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили 6,3 млрд грн податкових платежів у бюджети всіх рівнів України.
Група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн, ставши найбільшим платником податків серед українських компаній за підсумками минулого року.
- До "клубу білого бізнесу" входять представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени "клубу" сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
- У січні 2025 року у "білому списку" ДПС знайшли компанії, повʼязані з корупціонерами та підсанкційними особами.
- З 1 квітня в Україні оновили список платників податків із високим рівнем довіри, виключивши з нього 55 компаній.
- Станом на 2 травня у "клубі білого бізнесу" 8254 компанії.