ДТЭК Энерго включили в "клуб белого бизнеса"

По итогам 2024 года Группа ДТЭК стала крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний

Фото: ДТЭК Энерго

ДТЭК Энерго вошла в так называемый "клуб белого бизнеса", подтвердив высокий уровень налоговой дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Признание ДТЭК Энерго членом Клуба белого бизнеса подтверждает репутацию компании как ответственного и прозрачного налогоплательщика", – говорится в сообщении.

Справка "Клуб белого бизнеса" – это инициатива Государственной налоговой службы Украины, объединяющая компании, добровольно соблюдающие высокие стандарты в уплате налогов, прозрачности и открытости ведения деятельности. Участие в клубе предоставляет компаниям ряд преимуществ и важные сервисы для эффективной работы. "Клуб белого бизнеса" – это инициатива Государственной налоговой службы Украины, объединяющая компании, добровольно соблюдающие высокие стандарты в уплате налогов, прозрачности и открытости ведения деятельности. Участие в клубе предоставляет компаниям ряд преимуществ и важные сервисы для эффективной работы.

"Для нас принципиально важно соблюдать высокие стандарты ведения бизнеса, поддерживать прозрачность и ответственность перед обществом и государством", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Он добавил, что только по итогам первого квартала 2025 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили 6,3 млрд грн налоговых платежей в бюджеты всех уровней Украины.

Группа ДТЭК в 2024 году заплатила в бюджеты всех уровней 41 млрд грн, став крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний по итогам прошлого года.