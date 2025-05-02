ДТЭК Энерго включили в "клуб белого бизнеса"
ДТЭК Энерго вошла в так называемый "клуб белого бизнеса", подтвердив высокий уровень налоговой дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Признание ДТЭК Энерго членом Клуба белого бизнеса подтверждает репутацию компании как ответственного и прозрачного налогоплательщика", – говорится в сообщении.
"Для нас принципиально важно соблюдать высокие стандарты ведения бизнеса, поддерживать прозрачность и ответственность перед обществом и государством", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Он добавил, что только по итогам первого квартала 2025 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили 6,3 млрд грн налоговых платежей в бюджеты всех уровней Украины.
Группа ДТЭК в 2024 году заплатила в бюджеты всех уровней 41 млрд грн, став крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний по итогам прошлого года.
- В "клуб белого бизнеса" входят представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины. В общей сложности члены "клуба" платят 16,6% от общего объема поступлений в бюджет.
- В январе 2025 года в "белом списке" ГНС нашли компании, связанные с коррупционерами и подсанкционными лицами.
- С 1 апреля в Украине обновили список налогоплательщиков с высоким уровнем доверия, исключив из него 55 компаний.
- По состоянию на 2 мая в "клубе белого бизнеса" 8254 компании.