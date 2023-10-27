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Дві країни Євросоюзу проти виділення Україні 50 млрд євро. Це Угорщина і Словаччина

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 09:39
Дві країни Євросоюзу проти виділення Україні 50 млрд євро. Це Угорщина і Словаччина - Фото
Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Дві країни Євросоюзу – Угорщина і Словаччина, де нещодавно змінилася влада, – на саміті Євросоюзу в четвер виступили проти виділення Україні 50 млрд євро, пише Reuters.

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Це було перше обговорення на найвищому рівні в ЄС щодо збільшення довгострокового бюджету на 2021-2027 роки, запланованого на грудень. Єврокомісія попросила країни-члени 100 млрд євро, з яких половина призначена для України.

Угорський прем'єр Віктор Орбан сказав, що не підтримає виділення грошей, якщо не побачить "дуже обгрунтовану пропозицію".

"Те, що нам запропонували... не підходить. Тому поки що ми це відхилимо. Побачимо, до чого ми прийдемо в грудні", – сказав він.

Орбан не вперше шантажує припиненням допомоги України. Його претензії до бюджетного запиту Єврокомісії можуть бути пов'язані з тим, що Угорщина сама намагається розблокувати їй 13 млрд євро, які були заморожені торік через проблеми з верховенством права. У грудні 2022 року ЄС довелося піти на поступки Орбану, щоб він відкликав вето на 18 млрд євро для України.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо, за словами дипломатичних джерел Reuters, застеріг від виділення грошей Україні, пославшись на глибоку корупцію.

Інші країни з ним не погодились, а президент Литви Гітанас Науседа сказав, що запропонованих 50 млрд євро для України буде навіть мало.

До другої частини бюджетного запиту Єврокомісії – не пов'язаної з Україною – теж є претензії.

Наприклад, прем'єр Бельгії Александер Де Кроо сказав, що Єврокомісія має переглянути витрати, щоб знайти додаткові ресурси, "замість того, щоб просити країни-члени про більші внески", а прем'єр Грецї Кіріакос Міцотакіс попросив передбачити більше грошей на розв'язання проблеми нелегальної міграції.

  • За останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Станом на кінець жовтня два найбільші донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.
  • Євросоюз розглядає "Інструмент для України" з 50 млрд євро на чотири роки, його затвердження планується на кінець року.
  • США через політичні суперечки увійшли в новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, у якій не передбачили нову допомогу для України. 25 жовтня у США обрали спікером нижньої палати парламенту республіканця Майка Джонсона, який скептично налаштований до фінансування України.
Андрій Водяний
євросоюзугорщинаСловаччинаВіктор Орбанфінансова допомогаРоберт Фіцо
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