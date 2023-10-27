Две страны Евросоюза против выделения Украине 50 млрд евро. Это Венгрия и Словакия
Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть, – на саммите Евросоюза в четверг выступили против выделения Украине 50 млрд евро, пишет Reuters.
Это было первое обсуждение на самом высоком уровне в ЕС по увеличению долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы, которое запланировано на декабрь. Еврокомиссия попросила страны-члены 100 млрд евро, из которых половина предназначена для Украины.
Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что не поддержит выделение денег, если не увидит "очень обоснованное предложение".
"То, что нам предложили... не подходит. Поэтому пока мы это отклоним. Увидим, к чему мы придем в декабре", — сказал он.
Орбан не в первый раз шантажирует прекращением помощи Украины. Его претензии к бюджетному запросу Еврокомиссии могут быть связаны с тем, что Венгрия сама пытается разблокировать ей 13 млрд евро, которые были заморожены в прошлом году из-за проблем с верховенством права. В декабре 2022 года ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины.
Словацкий премьер Роберт Фицо, по словам дипломатических источников Reuters, предостерег от выделения денег Украине, сославшись на глубокую коррупцию.
Другие страны с ним не согласились, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что предложенных 50 млрд евро для Украины будет даже мало.
Ко второй части бюджетного запроса Еврокомиссии – не связанной с Украиной – тоже есть претензии.
Например, премьер Бельгии Александер Де Кроо сказал, что Еврокомиссия должна пересмотреть расходы, чтобы найти дополнительные ресурсы, "вместо того, чтобы просить страны-члены о дополнительных взносах", а премьер Греции Кириакос Мицотакис попросил предусмотреть больше денег на решение проблемы нелегальной миграции.
- По последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. По состоянию на конец октября два крупнейших донора Украины – Евросоюз и США – еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.
- Евросоюз рассматривает "Инструмент для Украины" с 50 млрд евро на четыре года, его утверждение планируется на конец года.
- США из-за политических споров вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. 25 октября в США избрали спикером нижней палаты парламента республиканца Майка Джонсона, скептически настроенного к финансированию Украины.
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