Економіка України зросла на 4,2% за 10 місяців, але річне зростання у жовтні сповільнилося

Українська економіка зросла на 4,2% за 10 місяців 2024 року, проте в жовтні темпи сповільнилися до 1,3% після 3,8% у вересні

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Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року. У жовтні річне зростання ВВП сповільнилося до 1,3%, у порівнянні з вересневим загальним зростанням у 3,8%. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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За десять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,2%. Основними рушіями цього зростання стали транспортна галузь, будівництво та переробна промисловість.

"Будівельна галузь демонструє позитивну динаміку завдяки реалізації програм відновлення та зростанню попиту на будівельні роботи. Також стабільна робота зернового коридору забезпечує зростання у транспортному секторі. А переробна промисловість, зокрема оборонно-промисловий комплекс, активно розвивається через високий попит на її продукцію", — повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Водночас у сільському господарстві зафіксували спад. Причина полягає у ранньому завершенні збору врожаю, через що до жовтня аграрії вже зібрали більшість культур.

Для порівняння, у вересні зростання ВВП становило 3,8%, а за дев’ять місяців 2024 року – 22,4,5%.