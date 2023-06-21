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ЄС хоче віддати Україні доходи від заморожених активів РФ. Фон дер Ляєн анонсувала план

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 12:23
ЄС хоче віддати Україні доходи від заморожених активів РФ. Фон дер Ляєн анонсувала план - Фото
Фото: EC - Audiovisual Service

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла до "літніх канікул" представити план з використання доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні. Про це вона сказала під час виступу на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

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Вона нагадала, що 20 червня Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, його розмір – 50 млрд євро на чотири наступні роки.

"Інструмент фінансуватиметься трьома способами: грантами з бюджету Євросоюзу; позиками, залученими на ринках капіталу, і зрештою, надходженнями від заморожених російських активів. Ми зробимо пропозицію щодо цих активів до літніх канікул", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

У кінці травня газета Financial Times повідомила, що Єврокомісія веде переговори з країнами-членами Євросоюзу щодо можливості передання Україні прибутку від заморожених російських активів, які зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.

У Euroclear знаходяться майже 200 млрд євро російських активів, з яких 180 млрд євро належать російському Центральному банку.

Ці гроші приносять дохід у вигляді купонних виплат та погашень, який Euroclear реінвестує. Саме прибуток, отриманий від реінвестування, Євросоюз хоче віддати Україні.

Андрій Водяний
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