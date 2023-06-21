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ЕС хочет отдать Украине доходы от замороженных активов РФ Фон дер Ляйен анонсировала план

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 12:23
ЕС хочет отдать Украине доходы от замороженных активов РФ Фон дер Ляйен анонсировала план - Фото
Фото: EC - Audiovisual Service

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала до "летних каникул" представить план по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом она сказала во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

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Она напомнила, что 20 июня Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент для поддержки восстановления и модернизации Украины, его размер – 50 млрд евро на четыре последующих года.

"Инструмент будет финансироваться тремя способами: грантами из бюджета Евросоюза; ссудами, привлеченными на рынках капитала, и в конце концов, поступлениями от замороженных российских активов. Мы сделаем предложение по этим активам до летних каникул", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

В конце мая газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия ведет переговоры со странами-членами Евросоюза о возможности передачи Украине прибыли от замороженных российских активов, хранящихся на счетах депозитария Euroclear.

В Euroclear находятся около 200 млрд евро российских активов, из которых 180 млрд евро принадлежат российскому Центральному банку.

Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, который Euroclear реинвестирует. Именно прибыль, полученную от реинвестирования, Евросоюз хочет отдать Украине.

Андрей Водяный
санкции против рфурсула фон дер ляйеневрокомиссияфинансовая помощь
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