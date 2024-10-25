FATF знову не внесла Росію до чорного списку: які країни виступили проти

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Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) знову не внесла Росію до чорного списку. На засіданні 21-25 жовтня FATF залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації, йдеться на сайті організації.

Чергова спроба України посилити обмеження проти РФ провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки, з посиланням на джерела повідомило Reuters.

Два джерела агентства сказали, що Бразилія теж була серед країн, які відхилили пропозицію. Один зі співрозмовників додав, що пропозиція України була відкладена для збору додаткових доказів.

Водночас на цьому пленарному засіданні FATF додала до так званого сірого списку Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар і Ліван. Водночас із цього переліку вибув Сенегал.

Довідка Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) – міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться в Парижі. Пленарні засідання FATF, під час яких ухвалюються рішення, проводяться тричі на рік.



У чорному списку FATF знаходяться три держави: Північна Корея, Іран і М'янма.



Перебування країни в чорному списку напряму впливає на її банківську систему і міжнародну торгівлю. Будь-які платежі, відправлені на рахунки банків країни, що знаходиться в цьому списку, потрапляють під підозру, і їхнє виконання може бути зупинене. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) – міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться в Парижі. Пленарні засідання FATF, під час яких ухвалюються рішення, проводяться тричі на рік.У чорному списку FATF знаходяться три держави: Північна Корея, Іран і М'янма.Перебування країни в чорному списку напряму впливає на її банківську систему і міжнародну торгівлю. Будь-які платежі, відправлені на рахунки банків країни, що знаходиться в цьому списку, потрапляють під підозру, і їхнє виконання може бути зупинене.

У зверненні до FATF Україна наголошувала на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група "Вагнер", і їхніх незаконних діях.

Йшлося також про використання Росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму й відмивання грошей, отриманих від товарів, украдених під час вторгнення в Україну.