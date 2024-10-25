FATF снова не внесла Россию в черный список: какие страны выступили против

Фото: EPA

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) снова не внесла Россию в черный список. На заседании 21-25 октября FATF оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации, говорится на сайте организации.

Очередная попытка Украины усилить ограничения против РФ провалилась из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки, со ссылкой на источники сообщило Reuters.

Два источника агентства сказали, что Бразилия тоже была среди отклонивших предложение стран. Один из собеседников добавил, что предложение Украины было отложено для сбора дополнительных доказательств.

В то же время на этом пленарном заседании FATF добавила в так называемый серый список Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан. В то же время из этого списка выбыл Сенегал.

Справка Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарные заседания FATF, на которых принимаются решения, проводятся трижды в год.



В черном списке FATF находятся три государства: Северная Корея, Иран и Мьянма.



Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны, попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарные заседания FATF, на которых принимаются решения, проводятся трижды в год.В черном списке FATF находятся три государства: Северная Корея, Иран и Мьянма.Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны, попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.

В обращении к FATF Украина акцентировала на финансовом и военном сотрудничестве России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также финансировании частных военных группировок, таких как группа "Вагнер", и их незаконных действиях.

Говорилось также об использовании Россией Telegram-каналов и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от товаров, украденных при вторжении в Украину.