Фонд держмайна відкрив дані про операції з заарештованими російськими активами
Фонд держмайна (ФДМ) запустив сайт із переліком усіх заарештованих активів росіян та колаборантів, які передані до управління Фонду. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Мета – інформування українців та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні ФДМ.
У реєстрі вже розміщено 136 санкційних активів. Серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича тощо.
Надалі арештоване майно буде виставлене на приватизацію чи оренду через систему Prozorro.продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону.
ФДМ очікує на передання у своє управління ще 500 арештованих активів росіян і колаборантів.
Ознайомитись зі списком можна тут.
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