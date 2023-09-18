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Фонд держмайна відкрив дані про операції з заарештованими російськими активами

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 11:32
Фонд держмайна відкрив дані про операції з заарештованими російськими активами - Фото
Фото: скриншот/sanlist.spfu.gov.ua/

Фонд держмайна (ФДМ) запустив сайт із переліком усіх заарештованих активів росіян та колаборантів, які передані до управління Фонду. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Мета – інформування українців та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні ФДМ.

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У реєстрі вже розміщено 136 санкційних активів. Серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича тощо.

Надалі арештоване майно буде виставлене на приватизацію чи оренду через систему Prozorro.продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону.

ФДМ очікує на передання у своє управління ще 500 арештованих активів росіян і колаборантів.

Ознайомитись зі списком можна тут.

Роман Бриль
ФДМколаборантиросійські активиарештовані активи росії
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