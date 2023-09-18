Фонд госимущества открыл данные об операциях с арестованными российскими активами
Фонд госимущества (ФГИ) запустил сайт с перечнем всех арестованных активов россиян и коллаборантов, которые переданы в управление Фонда. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Цель – информирование украинцев и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении ФГИ.
В реестре уже размещены 136 санкционных активов. Среди них имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, президента-беглеца Виктора Януковича и т.д.
В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro.продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.
ФГИ ожидает передачи в свое управление еще 500 аресстованных активов россиян и коллаборантов.
Ознакомиться со списком можно тут.
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