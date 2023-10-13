"Хіба це погано?" Голова БЕБ не проти експрацівників правоохоронних органів в Бюро

В.о. директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук не проти, щоб в цьому органі працювали колишні працівники правоохоронних органів. В інтерв'ю LIGA.net Пащук сказав, що, навпаки, такий досвід може розглядатися як перевага.

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"Мене будуть критикувати, але скажу, що навчатися треба раніше, а тут вже треба працювати! Немає часу на тривалу підготовку, й так нас критикували за відсутність достатньої активності. Аналітик повинен прийти і почати видавати продукт. Від нас же вимагають результат вже зараз", – сказав Пащук.

"По-перше, назвіть мені хоч якийсь схожий орган, який не очолює колишній працівник правоохоронної системи? Певно, таких немає. По-друге, те, що я, наприклад, пройшов шлях від простого оперативника, до керівника підрозділу, це хіба погано? Не бачу в цьому ризиків, найімовірніше – навпаки", – сказав він.

Пащук сам був податковим міліціонером, але не впевнений, що його можна так називати.

"У мене ж було це звання, але тільки два роки? Чи все ж таки – я колишній працівник УБОЗу? А ще ж я працював державним службовцем в апараті РНБО. То хто я?" – сказав він.

Пащук також розказав, що не знає точний відсоток колишніх працівників податкової міліції у БЕБ.

"Я ставив завдання нашому керівникові кадрового відділу порахувати тих, хто понад п'ять років був у її складі. Саме таких у нас 20%. Після останніх конкурсів у нас багато перейшло з Національної поліції, прокуратури, Держбюро розслідувань", – сказав він.