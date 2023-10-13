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"Разве это плохо?" Глава БЭБ не против экс-сотрудников правоохранительных органов в Бюро

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 14:46
Андрей Пащук (Фото: пресс-служба БЭБ)

И.о. директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук не против, чтобы в этом органе работали бывшие работники правоохранительных органов. В интервью LIGA.net Пащук сказал, что наоборот такой опыт может рассматриваться как преимущество.

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"Меня будут критиковать, но скажу, что учиться надо раньше, а тут уже нужно работать! Нет времени на длительную подготовку, и так нас критиковали за отсутствие достаточной активности. Аналитик должен прийти и начать выдавать продукт. От нас же требуют результат уже сейчас", – сказал Пащук.

"Во-первых, назовите мне хоть какой-то похожий орган, который не возглавляет бывший работник правоохранительной системы? Видимо, таких нет. Во-вторых, то, что я, например, прошел путь от простого оперативника до руководителя подразделения, разве это плохо? Не вижу в этом рисков, скорее – наоборот", — сказал он.

Пащук сам был налоговым милиционером, но не уверен, что его можно так называть.

"У меня же было это звание, но только два года? Или все же – я бывший работник УБОПа? А еще я работал государственным служащим в аппарате СНБО. Так кто я?" – сказал он.

Пащук также рассказал, что не знает точного процента бывших работников налоговой милиции в БЭБ.

"Я ставил задачу нашему руководителю кадрового отдела посчитать тех, кто более пяти лет был в ее составе. Именно таких у нас 20%. После последних конкурсов у нас много перешло из Национальной полиции, прокуратуры, Госбюро расследований", — сказал он.

  • Верховная Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года. Новый орган заменил налоговую милицию и начал работать в конце того же года.
  • В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.
  • Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LIGA.net говорил, что перезагрузка Бюро экономической безопасности должна исправить две ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа: проведение конкурса без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции.
    Андрей Водяный
    верховная раданалоговая милицияБЭБАндрей Пащук
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