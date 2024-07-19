Гетманцев анонсував скорочення понад 3000 податківців
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував скорочення понад 3000 податківців. Таке рішення, за його словами, ухвалив Кабінет міністрів.
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"Продовжуємо реформувати податкову службу. Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності податківців на 15% (3300). За рахунок отриманої економії розмір посадових окладів податківців збільшиться. Абсолютно правильне рішення, яке не можна не підтримати", – написав він у Telegram в п'ятницю, 19 липня.
Він висловив сподівання, що підвищення окладів дозволить залучити в Податкову "талановиту молодь та демобілізованих ветеранів, підсиливши її склад".
- 26 квітня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про перезавантаження Державної податкової служби, він ще не розглядався.
- 27 грудня 2023 року Кабінет міністрів схвалив Національну стратегію доходів України на 2024-2030 роки, яка передбачає реформу Державної податкової служби.