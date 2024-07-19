Кабінет міністрів вирішив скоротити чисельність Державної податкової служби. Тим, кого не скоротять, підвищать оклади

Фото: ДПС

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував скорочення понад 3000 податківців. Таке рішення, за його словами, ухвалив Кабінет міністрів.

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"Продовжуємо реформувати податкову службу. Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності податківців на 15% (3300). За рахунок отриманої економії розмір посадових окладів податківців збільшиться. Абсолютно правильне рішення, яке не можна не підтримати", – написав він у Telegram в п'ятницю, 19 липня.

Він висловив сподівання, що підвищення окладів дозволить залучити в Податкову "талановиту молодь та демобілізованих ветеранів, підсиливши її склад".