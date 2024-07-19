Кабинет министров решил сократить численность Государственной налоговой службы. Тем, кого не сократят, повысят оклады

Фото: ГНС

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев анонсировал сокращение более 3000 налоговиков. Такое решение, по его словам, принял Кабинет министров.

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"Продолжаем реформировать налоговую службу. Кабинет министров принял решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3300). За счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится. Абсолютно правильное решение, которое нельзя не поддержать", — написал он в Telegram в пятницу, 19 июля.

Он выразил надежду, что повышение окладов позволит привлечь в Налоговую "талантливую молодежь и демобилизованных ветеранов, усилив ее состав".