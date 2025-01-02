Гральний бізнес збільшив сплату податків на 63% за 2024 рік

У грудні надходження податків від грального бізнесу знижувалося другий місяць поспіль

Фото: depositphotos.com

Гральний бізнес сплатив 17 млрд грн податків у 2024 році, що на 63% більше (на 6,6 млрд грн), ніж у 2023 році. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Для порівняння: у 2021 році надходження до бюджету податків від грального бізнесу становили 204,8 млн грн, у 2022-му – 730,9 млн грн.

У грудні надходження податків від грального бізнесу знижувалося другий місяць поспіль – 1 млрд грн. У листопаді було 1,5 млрд грн (на 36% менше, ніж у жовтні).

Попри річне зростання податкових надходжень, Гетманцев підтвердив, що частина ринку все ще перебуває у тіні.

"Бенефіціари тіні на ринку чинять супротив. І навіть до цього часу за мільярди збитків державі не всі понесли відповідальність", – написав голова комітету в соцмережах.

Джерело: Данило Гетманцев/telegram